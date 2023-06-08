وفود رفيعة المستوى من السعودية وبنجلاديش وتركيا تزور متحف الحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ثلاثة وفود رفيعة المستوى، ضمت كل من بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وفازيلاتون نيسا إنديرا وزيرة المرأة وشؤون الأطفال في بنجلاديش، وإسماعيل أرجونيش نائب وزير الأسرة والخدمة الاجتماعية بتركيا، والسفير صالح موطلو شن، القائم بالأعمال التركي بالقاهرة، والوفود المرافقة لهم.

وكان في استقبال الوفود كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي للمتحف للإدارة والتشغيل، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشؤون الأثرية.

وحرصت إدارة المتحف على حسن استقبال الوفود والترحيب بهم، وقدموا لهم شرحا مفصلًا عن مقتنيات المتحف وكنوزه الأثرية المعروضة والتي تعبر عن عظمة مصر وحضارتها العريقة.

وحرص أعضاء الوفود على زيارة المتحف والاستمتاع بما يحتويه من قطع أثرية متميزة، حيث أعربوا عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والموقع الرائع له، مشيرين إلى أنه فخر لمصر أن يكون لديها مثل هذا المتحف.

وأكدوا سعادتهم بزيارة هذا الصرح الثقافي والحضاري المصري، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة.