الولايات المتحدة تعلن تعليق مساعداتها الغذائية إلى إثيوبيا

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد)، اليوم الخميس، إنها علقت المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا لأن ما تقدمه لا يصل إلى المحتاجين.



وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إنها، وبالتعاون مع الحكومة الإثيوبية، رصدت "حملة منسقة وواسعة النطاق لتحويل مسار المساعدات الغذائية عن الشعب الإثيوبي".



ولم يفصح البيان عن المسئولين عن الحملة أو الذين تُحول لهم تلك المساعدات، وفقا لوكالة رويترز.



والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لإثيوبيا حيث يحتاج أكثر من 20 مليونا لمساعدات غذائية معظمهم بسبب الجفاف والحرب التي انتهت مؤخرا في إقليم تيجراي بشمال البلاد.



وتعتقد الوكالة، أن الغذاء يتم تحويله إلى وحدات عسكرية إثيوبية، بحسب إفادة داخلية لمجموعة من المانحين الأجانب.



ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإثيوبية على طلبات للتعليق. ورفضت (يو.إس.إيد) التعليق على التقرير.



وقال المتحدث باسم الوكالة إنها تنوي استئناف المساعدات الغذائية فور تيقنها من سلامة النظام.