سجل صافى أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من عام 2024 نموا بنحو 129%، حيث بلغ صافى أرباح البنك 2.4 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 3.6 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 93%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذى حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن احتفاظ البنك بقوة أدائه خلال الربع الأول من العام المالى 2024 يأتى نتاجا للعديد من العوامل والمقومات أبرزها ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة، فضلا عن جهود التحول الرقمى التى ينتهجها البنك منذ عام 2018، وتنوع خبراته، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر بما يساهم فى استمرار البنك فى الحفاظ على النمو الاستراتيجى وتحقيق رؤيته التوسعية وتأكيدا على ريادته ومكانته داخل القطاع المصرفى كأحد أكبر البنوك الرائدة فى مصر.

وتابع فايد أن النتائج الإيجابية التى حققها البنك انعكست على تحقيق ارتفاع فى صافى الدخل من العائد ليسجل 6.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 61%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.3 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 57%، لتصل إجمالى الإيرادات التشغيلية إلى 7.8 مليار جنيه مقارنة بـ 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 59%، وتأتى تلك النتائج المتميزة استنادا إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفى.

ونتاجا للأداء القوى خلال الربع الأول من عام 2024 فقد احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.78%، حيث نجح البنك فى زيادة رأس المال ليصل إلى 20.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه مصرى مدفوعا من المساهم الرئيسى للبنك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بنهاية مارس 2024 وذلك لمواصلة المزيد من دعم الأداء التشغيلى وتحقيق نتائج مالية ومصرفية مميزة.

كما حقق البنك نموا فى إجمالى الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 446 مليار جنيه مقارنة بـ 402 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعوما بنمو متوازن لكل قطاعات الأعمال، كما حقق البنك عائدا على متوسط الأصول بمعدل 2.2% مقارنة بـ 1.2% بنهاية مارس 2023، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل إلى 28.5% بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 17.6% بنهاية مارس 2023.

وانعكست مؤشرات الأداء المتميزة على استمرار التحسن فى مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 38.6% بنهاية مارس 2023 إلى 30.8% بنهاية مارس 2024، مع استمرار الاستثمار فى البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.