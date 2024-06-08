تعرف على تفاصيل مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة

يطلق المجلس الأعلى للثقافة غدا الأحد، جائزة فتحي غانم لفن القصة القصيرة، ويستمر قبول الأعمال المشاركة حتى الأول من شهر أغسطس 2024.

شروط المسابقة

تشمل شروط الاشتراك في جائزة فتحي غانم للقصة القصيرة:

-التقدم بمجموعة قصصية مخطوطة (لم يسبق نشرها في كتاب) لا تقل عن 10 قصص ولا تزيد على 15 قصة قصيرة، ولا يتعدى عدد صفحاتها 80 صفحة مقاس A4 على أن تقدم نسخة ورقية ونسخة على سي دي بصيغتي وورد وPDF. وسيرة ذاتية للمتقدم وصورة بطاقته وجه وظهر.

-يجب مراعاة سلامة اللغة العربية في جميع الأعمال المشاركة، ولا تقبل الأعمال المكتوبة بالعامية إلا لضرورة فنية تتطلبها تقنية القص أو السرد مثل الحوار أو الأمثال الشعبية أو الأغاني.. إلخ.

-ألا يكون العمل منشورًا أو فائزًا بجائزة أخرى أو مقدمًا لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

-لا تقبل الأعمال المترجمة أو المأخوذة من بيئات غير مصرية أو عربية.

يمنح الفائزون في مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة جوائز مالية على النحو الآتي:

الجائزة الأولى: 15000جنيه، وشهادة تقدير وطباعة العمل الفائز بمشروع الكتاب الأول بالمجلس إذا لم يكن صاحبه أصدر كتابا من قبل.

• الجائزة الثانية: 10000جنيه، وشهادة تقدير.

• الجائزة الثالثة: 5000 جنيه، وشهادة تقدير

• يُمنح الفائزون من الرابع إلى العاشر شهادات مشاركة باسم المجلس الأعلى للثقافة.

وتسلم الأعمال لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة (1 شارع الجبلاية-ساحة دار الأوبرا- الجزيرة).

يشار إلى أن فتحي غانم أحد عمالقة الرواية العربية، له فيها خمس عشرة رواية، بدءًا من رواية "الجبل" 1957، مرورًا بروائعه "الرجل الذي فقد ظله" 1961، "زينب والعرش" 1973، و"الأفيال" 1981، وانتهاءً بروايتي "ست الحسن والجمال" 1991، و"قط وفأر في قطار" 1995. وله أيضا أربع مجموعات قصصية وأربعة كتب: ثلاثة كتب رأي وآخر في أدب الرحلات "البحر" 1964.



