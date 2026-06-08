محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام امتحانات الإعدادية والثانوية الأزهرية

تفقد اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين، ومدرسة صفية زغلول الإعدادية، وامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد آل نوح النموذجي الأزهري بحي ثالث.

ويؤدي اليوم الاثنين، 30 ألفا و703 طلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء، في 167 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني على مستوى المحافظة، فيما يؤدي 779 طالبًا امتحان مادة الرياضيات البحتة للشهادة الثانوية الأزهرية، في 15 لجنة بالإدارات الأزهرية الخمس على مستوى المحافظة.

وتابع حسب الله، سير الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب باللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وشدد على استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، والتنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.