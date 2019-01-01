النرويج تعلن عن جهود وساطة جديدة لحل الأزمة في فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة النرويجية عن محاولة جديدة للوساطة لحل الأزمة التي تعاني منها فنزويلا.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية يوم الأحد إن ممثلي الحكومة والمعارضة في فنزويلا سيجتمعون هذا الأسبوع في جزيرة باربادوس الكاريبية لإجراء محادثات.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو "سنحضر الاجتماع مع ممثلي النظام سعيا للخروج من الديكتاتورية، ودافعنا الأكبر هو وضع نهاية لمعاناة الفنزويليين".

ويخوض جوايدو صراعا على السلطة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ كانون ثان/يناير الماضي عندما أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وخلال محاولات الوساطة الكثيرة الأخيرة، أكد نظام مادورو الاشتراكي بشكل روتيني رغبته الدخول في حوار، لكنه أظهر القليل من الاستعداد لتقديم تنازلات.

ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قُتل 66 شخصًا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في فنزويلا خلال الفترة بين يناير ومايو.

وقال التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي أيضًا إنه كان هناك أكثر من 6800 عملية قتل خارج نطاق القضاء وذلك في إطار العمليات الأمنية التي جرت العام الماضي والعام الجاري.