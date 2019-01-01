أجندة إخبارية متوقعة ليوم الاثنين 8 يوليو 2019

نيامي.. يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة تنسيقية بنيامي عاصمة النيجر بمشاركة زعماء الدول الأفريقية ورؤساء التكتلات الأفريقية من بينها "الكوميسا" ومجموعة شرق أفريقيا "إياك" و"ايكواس"، "السادك"، ومجموعة التنمية "الإيجاد"، بالإضافة إلى مجموعتى "اتحاد المغرب العربى" و "الساحل والصحراء" لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم إطلاقها فى القمة الأفريقية الاستثنائية أمس.

بكين.. تقوم نائبة رئيس الوزراء الماليزي وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع وان عزيزة بزيارة رسمية إلى الصين تستمر حتى 11 يوليو الجاري، تلبية لدعوة من نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) سون تشيون لان.

عمان.. يصل مايكل لينك المقرر الأممي الخاص المكلف برصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن المقرر أن يعقد اجتماعات مع المسؤولين وقادة المجتمع وممثلي المجتمع المدني، من بين آخرين، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على جمع الأدلة والمعلومات لتضمينها تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر القادم.

القاهرة.. تنطلق أولى فعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات ويستمر حتى 11 يوليو الجاري، ويناقش الأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا بوجه الخصوص.

الإسماعيلية..تختتم مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية "مصر 2019" بإقامة مباراتين الأولى: تجمع بين منتخبي مالي وكوت ديفوار على ملعب ستاد السويس الرياضي والثانية بين تونس وغانا على ملعب ستاد الإسماعيلية.

القاهرة.. تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.