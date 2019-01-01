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المصرى يبدأ تدريباته بمعسكر برج العرب

بورسعيد- إيهاب أبوالمعاطي
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 12:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 12:00 ص

أدى الفريق الأول للكرة بالنادى المصري، مساء اليوم، السبت، على ملعب الفندق الذى يقيم به الفريق معسكره المغلق ببرج العرب أولى تدريباته، وذلك في اليوم الأول للمعسكر الذى يستعد به الفريق للموسم الجديد .

وخلال المران الذى استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز خلاله المدير الفنى ايهاب جلال، على النواحى البدنية بمجموعة من تدريبات فك العضلات والإطالات.

وعقب ذلك أدى اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات التي تهدف لرفع معدلات لياقتهم البدنية، فيما خاض حراس المرمى مران شاق للغاية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال .

وعقب انتهاء المران خضع اللاعبون عقب لجلسات التأهيل والاستشفاء، وذلك بالنادى الصحى الملحق بالفندق.


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