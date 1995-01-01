«قبل الغروب» يعود للأضواء بعد 15 عاما من طرحه فى دور العرض

* الصحافة العالمية تحتفى بثانى أفلام ثلاثية «قبل».. والبطل يتمنى إنتاج جزء رابع 2022



بمناسبة مرور 15 عاما على طرح الفيلم الرومانسى «قبل الغروب ــBefore Sunset»، سلطت مواقع الفن العالمية الضوء على هذا العمل الذى عرض لأول مرة فى مهرجان برلين السينمائى فى 2 يوليو 2004، وترشح لنيل جائزة الأوسكار فى نسختها الـ77 ضمن قائمة أفضل سيناريو معدل.

ونشر موقع هوليوود ريبورتر، مراجعة فنية جديدة للفيلم الذى مثل تحديا كبيرا للصناعة، خاصة أن عددا قليلا من الأفلام الأمريكية لديها الشجاعة للاعتماد الكامل على الحوار والاقتباسات بين الأبطال، وتم تصويره خلال 15 يوما بميزانية محدودة.



يعد هذا الفيلم النسخة الثانية من أفلام ثلاثية «قبل» أو ما تعرف بـ«The Before Trilogy»، التى أخرجها وكتبها الأمريكى ريتشارد لينكلاتر بخط زمنى واضح وهو إبراز المراحل التى تمر بها العلاقات الغرامية منذ بدايتها مرورا بالانفصال والعودة مرة أخرى ومحاولة تكوين أسرة، ويفصل بين كل منهم 9 أعوام تتغير خلالها الظروف والمواقف وأعمار الأبطال.



الفيلم الأول الذى طرح عام 1995، وحقق إيرادات تخطت 17 مليون دولار، وهو فيلم «قبل الشروق ــ Before Sunrise»، الذى دارت أحداثه حول اللقاء الأول بين الحبيبين «جيسى وسيلين» مصادفة أثناء وجودهما بنفس القطار، ثم قررا قضاء هذه الليلة فى فيينا، ليدور بينهما حوار هو البطل الأبرز خلال هذه السلسلة الرومانسية التى جذبت ببساطتها قلوب المشاهدين، وفاز بجائزة الدب الفضى كأفضل مخرج من مهرجان برلين.



قام ببطولة السلسلة كل من الممثل الأمريكى إيثان هوك، والممثلة الفرنسية جولى دلبى، اللذين أحبا بعضهما منذ الوهلة الأولى، وافترقا بعد قضاء 14 ساعة مليئة بالتفاصيل والأحداث الجنونية وغير المتوقعة، ثم وبعد 9 سنوات جمعتهما المصادفة مرة ثانية فى فيلم «Before Sunset» الذى أنتجه لينكلاتر بالتعاون مع دلبى وهوك، ودارت أحداثه حول ذهاب جيسى إلى باريس لحضور حفل توقيع كتابه المقتبس من الليلة التى قضياها سويا، فى محاولة منه للبحث عنها بعدما ضلا طريقهما ولم يتواصلا سويا طوال هذه السنوات، وتواجدت سيلين فى نفس المكتبة وكان أمامهما بضع ساعات لقضائها ما بين تناول القهوة والتجول فى طرقات باريس والتنزه فى قارب على نهر السين، والحديث المتواصل عن الحب والأدب ولقاؤهما الأول وخيبة أملهما حينما افترقت بهما الطرق قبل موعد طيارة عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ثم وبعد 9 سنوات أخرى عادت السلسلة مع فيلم «قبل منتصف الليل ــ BeforeMidnight» عام 2013، الذى شهد تحولا كبيرا فى الشخصيتين وفى حياتهما، بعدما قررا استكمال الرحلة سويا، وأنجبا طفلتين، وتخلى جيسى عن زوجته الأمريكية التى أنجب منها طفلا، ولم يعد لهما فى هذا اليوم الذى كان من المفترض أن يلحق بطيارته ولكنه قرر عدم ترك سيلين مرة أخرى، وفى رحلة ترفيهية تقضيها الأسرة فى اليونان، يدور حوار مختلف تماما بين الحبيبين ولكن هذه المرة كان الحديث مليئا بالجدل والخلافات الحادة حول شكل حياتهما سويا وتخلله بعض الندم حول اختياراتهما فى الحياة.

ينتظر محبو السلسلة معرفة مصير قصة سيلين وجيسى، ومدى تأثير الجدل بينهما فى الفيلم السابق على علاقتهما وأسرتهما، ولكن حتى اليوم لا يوجد قرار واضح حول إمكانية طرح جزء رابع من هذه السلسلة الرومانسية، ولكن إيثان هوك فى حوار سابق مع «إندبندنت»، حينما سئل: هل يشهد 2022 عودة لجيسى وسيلين؟، قال إنه غير متأكد من ذلك، ما يعنى بطريقة أخرى أن الفكرة مطروحة ولكن دون قرار واضح، ولكنه يتمنى العودة للعمل مع هذا الفريق وعلى هذه القصة التى تأثر جزء كبير من روحه، ولكن مرت 6 سنوات منذ طرح «Before Midnight» فى دور العرض، ولم يتضح بعد مصير الخلاف بين البطلين.