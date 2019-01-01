موسى ماريجا رجل مباراة مالي وكوت ديفوار بأمم إفريقيا

فاز موسى ماريجا مهاجم منتخب مالي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب كوت ديفوار والتي أقُيمت مساء اليوم الأثنين على ملعب السويس ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

وقدم اللاعب أداء جيد طوال المباراة وحاول تسجيل إستغلال الفرص لترجمتها لأهداف ولكنه فشل في تحقيق طموحات منتخب بلاده بالوصول لأبعد الأدوار بالكان.

وتأهلت كوت ديفوار إلى دور الثمانية من أمم إفريقيا بعد الفوز على مالي 1 - 0، حيث نجح ويلفريد زاها في تسجيل هدف الفوز للأفيال في الدقيقة 76، لتواجه منتخب الجزائر في الدور المقبل والذي تأهل للدور ذاته بعد تغلبه أمس الأحد على غينيا بثلاثية نظيفة.