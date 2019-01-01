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تستعد وزارة الطيران المدني، للتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الجديد، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

وقالت مصادر بوزارة الطيران، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.

وكان وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، قد تفقد قبل أيام تجهيزات صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب، ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

ويسهم مطار العاصمة الدولي، بشكل كبير فى خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر؛ فضلاً عن تخفيف التكدس التشغيلى لمطار القاهرة الدولي.

كما سيسهم المطار بشكل كبير فى تنمية منطقة السويس والعين السخنة التى تحتوى على الموانيء البحرية وهي: (السويس – الادبية – العين السخنة)، والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي ويخلق مناخا استثماريا إيجابيا يخدم الاقتصاد القومي.