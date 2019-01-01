ارتفاع الصادرات الألمانية خلال مايو الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة، اليوم الاثنين، نمو الصادرات الألمانية خلال مايو الماضي، رغم الصراعات التجارية الدولية.

وذكر المكتب أن صادرات ألمانيا خلال مايو الماضي بلغت 113.9 مليار يورو (127.8 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5ر4% عن صادرات الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نسبتها 1.1 % عن صادرات أبريل الماضي.

في الوقت ذاته، زادت واردات ألمانيا خلال مايو الماضي بنسبة 4.9 % سنويا إلى 93.4 مليار يورو في حين تراجعت بنسبة 0.5 % شهريا.

ووصل إجمالي صادرات ألمانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 560.1 مليار يورو بزيادة نسبتها 2.4 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.