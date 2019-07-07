أول تعليق من صلاح عقب توديع مصر لأمم إفريقيا

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أكد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي أن توديع الفراعنة منافسات كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا أصابه بحزن كبير.

وغرد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية وكان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية".

وأتم: "الجماهير لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا بالخسارة أمام جنوب إفريقيا 0-1 في الدور ثمن النهائي باستاد القاهرة الدولي.