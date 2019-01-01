تونس: منع مرشح الرئاسة نبيل القروي من السفر وتجميد أمواله

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أعلنت النيابة العامة في تونس اليوم الاثنين، عن قرارها بمنع سفر مرشح الرئاسة نبيل القروي، وتجميد أمواله في إجراء احترازي ضمن التحقيق في قضية فساد مالي.

ويشمل القرار الذي أصدرته النيابة العامة بالقطب (الجهاز) القضائي الاقتصادي والمالي أيضا غازي القروي شقيق نبيل القروي مالك "قناة نسمة" الخاصة.

ويتضمن القرار تجميد أملاكهما وأرصدتهما البنكية.

وتلاحق الأخوين تهم غسيل أموال وتهرب ضريبي.

وكانت منظمة "أنا يقظ" تقدمت بدعوى قضائية منذ 2014 ضد نبيل القروي وشقيقه غازي للاشتباه بتورطهما في عمليات غسيل أموال عبر شركات يملكونها في الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم أن القطب القضائي وجه إنابات (إخطارات) قضائية دولية إلى السلطات القضائية في دول المغرب والجزائر ولكسمبورج للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمون فيها ويديرونها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.

كما أفادت بمخاطبة قاضي التحقيق للبنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال الأخوين إلى الخارج.

وكان نبيل القروي أعلن في مايو الماضي قراره الترشح في الانتخابات الرئاسية لهذا العام كما كشف عن حزبه الجديد "قلب تونس" الذي سيشارك في الانتخابات التشريعية.