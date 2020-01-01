«شكاوى النواب» توافق على إطلاق اسم الطبيب محمد السايح على مدرسة بسوهاج

عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، ناقشت فيه عددا من المقترحات برغبة لبعض النواب.

ووافقت اللجنة في اجتماعها، على مقترح من النائب همام العادلي، بإطلاق اسم الشهيد طبيب محمد السايح على مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة بمركز المراغة في سوهاج.

وأصدرت اللجنة توصية موجهة للمحافظة بضرورة الإسراع في إطلاق اسم الشهيد الطبيب على المدرسة.

وقال رئيس اللجنة ومقدم الاقتراح همام العادلي: "المطالبة بإطلاق اسم الشهيد طبيب محمد السايح على مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة، هدفها تكريم الأطقم الطبية لدورهم البطولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكونهم خط الدفاع الأول في الأزمة".

كما وافقت اللجنة اقتراح برغبة من النائبين أحمد رسلان، مهدى العمدة، بشأن احتياجات مناطق بمحافظة مطروح لبناء مدارس ابتدائية، واقتراح برغبة من النائب محمد حمدي دسوقي، بتخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الوليدية بأسيوط والتابعة لوزارة الري لإنشاء مدرسة ابتدائي، وعلى الاقتراح برغبة من النائب مهدى العمدة، بإنشاء مدرسة إعدادية بقرية أبو زريبة محافظة مطروح، وعلى اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بسرعة إحلال وتجديد مدرسة عزبة الشيخ سليم بقرية درين- مركز نبروه- محافظة الدقهلية.