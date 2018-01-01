 بوجدانوف يبحث مع عزام الأحمد آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يوليه 2020 1:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بوجدانوف يبحث مع عزام الأحمد آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 1:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 1:06 م

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية عزام الأحمد آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتنسيق الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، بأن بوجدانوف والأحمد بحثا كذلك استمرار الجهود المنسقة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الحوار بين حركتي فتح وحماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى على المنبر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اعترف بها المجتمع الدولي باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك