 الأمين العام للأمم المتحدة: التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة - بوابة الشروق
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الأمين العام للأمم المتحدة: التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 6:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 6:16 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت الى مستويات غير مسبوقة، وهناك انتهاك لحظر السلاح في هذا البلد.

وقال جوتيريش ـ خلال جلسة مجلس الأمن حول التطورات في ليبيا اليوم الأربعاء - إن التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقل جهود الحل السياسي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في البلاد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي بالعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي، قائلا: "مناقشتنا الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من الأراضي الليبية".

وشدد جوتيريش، على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا واللجوء إلى الحوار، موضحا أن جائحة كورونا تعد مصدر قلق كبير داخل ليبيا.


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