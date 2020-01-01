مدبولي يستعرض تقريرا من هيئة الشراء الموحد والتموين الطبي بشأن التعاون مع الجانب الصيني

وتبرع صيني بمهمات ومستلزمات طبية بـ100 ألف دولار لعدد من المستشفيات الأهلية المصرية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بشأن نتائج اجتماعه ـ عبر الوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ـ بكل من لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، ووانج بيان، نائب رئيس الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة.

وجاء الاجتماع بمناسبة تبرع «الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة CFPA» بمهمات ومستلزمات طبية بقيمة حوالي 100 ألف دولار إلى نظيرتها المصرية، ولعدد من المستشفيات الأهلية لتوفير الحماية للأطقم الطبية العاملة في مكافحة الوباء.

وقال زيدان، إن السفير الصيني لدى القاهرة استهل كلمته برثاء الراحل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي رحل أول أمس، ثم تحدث عن عمق العلاقات الصينية- المصرية، لافتاً إلى مساندة مصر للصين بمجرد إنتشار الوباء على أراضيها في لمسة تقدرها القيادة الصينية كما يقدرها الشعب الصيني.

وأشار السفير إلى أن هذا التبرع الذي تقدمه الصين لمصر يمثل وقوف الشعب الصيني مع الشعب المصري دائماً، وأشار أيضاً للمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها شركات صينية على الأراضي المصرية، وكيف كانت الشركات حريصة على عدم تأثر تقدم هذه المشروعات بالوباء الذي اجتاح العالم.

من جهته، ثمن زيدان الدور الصيني، مشيرا إلى مجهودات الهيئة في توفير كافة المستلزمات والمهمات الطبية والأدوية لكافة الجهات المصرية التي قد تحتاج إليها، كما نوه لشروع الهيئة في بناء وتجهيز عدة مستودعات ومخاسزن طبية حديثة تجعل مصر خامس أكبر دولة عالمياً من حيث السعة التخزينية للأدوية واللقاحات، كما تجعلها المركز القاري والإقليمي لتوفير الدواء واللقاح لمن يحتاجه، وأشار لما يصحب ذلك من رؤية استراتيجية لتعميق الصناعات الدوائية والطبية في مصر.

وذكر زيدان، أن السفير الصيني والوزير المفوض التجاري الصيني في مصر، هان بينج، ناقشا معه تطورات تطوير الصين للقاح خاص بفيروس كورونا المستجد وكواشف خاصة سريعة للإصابة بالفيروس وإمكانية مشاركة مصر في هذا المشروع، لما لها من ثقل قاري وإقليمي وما تتميز به من قدرات تصنيعية ولوجيستية، وأوضح السفير أن الصين قد بدأت بالفعل في تلقيح عدد من الأفراد باللقاح المطور حديثاً، واتفق الأطراف على عقد لقاء قريب لتفعيل خطط التعاون في هذا الشأن.

وتحدث وانج بيان، نائب رئيس الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة، عن التعاون الممتد بين الجمعية ونظيرتها المصرية وعن دور الجمعية الصينية في مساعدة نظيراتها حول العالم في إطار "الإتحاد العالمي لتنظيم الأسرة IPPF» الذي يضم حالياً 132 دولة ويعمل في 143 دولة بخلاف تواجده في 21 دولة أخرى.