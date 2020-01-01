بنجلاديش تغلق مستشفى بسبب تقارير مزيفة عن تحاليل كورونا

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أمرت السلطات في بنجلاديش بإغلاق مستشفى خاص بعد أن عثر مشرعون على آلاف من التقارير عن تحاليل مزيفة تتعلق بفيروس كورونا أصدرتها هيئات صحية، حسبما أفاد مسؤولون يوم الثلاثاء.

وطلبت السلطات إغلاقا فوريا لعمليات فرعين بمستشفى "ريجنت هوسبيتال ليمتد" الواقعة في حي أوتارا آند ميربور في دكا، وفقا لمسؤول وزارة الصحة أمين الحسن.

وأوضح الحسن في بيان أنه تمت المطالبة أيضا بنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وقال القاضي ساروير علم إن أفراد "وحدة كتيبة العمل السريع" التابعة للشرطة أغلقوا المنشآتين الصحيتين في المساء بعد أن وجدوا أن المستشفى أصدر أكثر من ستة آلاف تقرير عن اختبارات مزيفة لكورونا وجمع رسوم باهظة من المرضى.

وأشارت التقرير على نحو غير سليم إلى أن البعض كانت نتائج تحاليلهم إيجابية وأخرى سلبية.

وقال علم الذي يقود الحملة ضد المخالفات إنه تم اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم مدير للمستشفى.

وأوضح أن مستشفى ريجنت، واحد من تسعة مستشفيات أشارت الحكومة في البداية إلى أنها مخصصة للعلاج المجاني لمصابي كورونا9، أصدر أكثر من 10 آلاف تقرير منذ آذار/مارس.

وسجلت بنجلاديش إجمالا 168 ألفا و645 حالة إصابة بالفيروس و2151 وفاة منذ تشخيص أول حالة في 8 مارس.

وأعلنت البلاد عن أول حالة وفاة بالفيروس في 18 مارس.