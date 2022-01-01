إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤلي الجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعي والقسم الهندسي، أزالت تعديات على الأراضي الزراعية بدون ترخيص خارج الحيز العمراني.



وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الجمعة، أنه تمت إزالة المخالفات في المهد على نفقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في مراكز ومدن أبو حماد وأبو كبير وبلبيس والحسينية وههيا.



وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.