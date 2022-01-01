ممثل الاتحاد الأوروبي عن العدوان على جنين: انتهاك للقانون الدولي

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، إن «العملية العسكرية الإسرائيلية» في جنين انتهاك للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جولة أجراها رفقة 30 دبلوماسيا أجنبيا، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، اليوم السبت، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقال بورغسدورف إن الهجوم العسكري على مخيم جنين كان مؤلمًا، مؤكدا أن ما حدث هو انتهاك للقانون الدولي، وأن عشرات المنازل تضررت في المخيم، كما دُمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب.

ودعا بورغسدورف إلى الضغط على إسرائيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

والاثنين الماضي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مدينة جنين ومخيمها، استخدمت خلالها مروحيات حربية وطائرات من دون طيار ودبابات وقوات برية خاصة.

وخلفت العملية دمارا واسعا، حيث تم تسوية شوارع مخيم جنين المكتظ بالسكان بالأرض وتدمير البنى التحتية على يد الجرافات العسكرية، كما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا واعتقال 300 آخرين، فيما قُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر خلال العملية نفسها.

وأعلنت الجزائر تقديم 30 مليون دولار لإعادة إعمار مخيم جنين، فيما أعلنت الإمارات العربية المحتدة تقديم 15 مليونا لذات الغرض.