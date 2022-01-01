محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان بعد أن تم الانتهاء من المشروع بالكامل، وذلك استجابة سريعة لمعاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات.



وأوضح أن الشارع بعد افتتاحه سيحدث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة، فهو محور عرضي يبدأ من محور المحمودية وينتهي حتى طريق مصطفى كامل، لذا فهو يعد محورا مروريا هاما جدا، يخدم قطاعا كبيرا من مواطني الإسكندرية، لافتا إلى أن شارع الترعة المردومة سيتم رصفه خلال المرحلة القادمة.



وأشار إلى أن مدة التنفيذ استغرقت 3 اشهر، حيث تم إطلاق إشارة البدء فيه نهاية مارس 2023م ويبلغ طوله 2 كيلومتر، اتجاهين مرور كل اتجاه عرضه 10 أمتار بإجمالي عرض 20 مترا في الاتجاهين.



شهد الافتتاح: أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الدائرة.