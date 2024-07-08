مودي يلتقي بوتين في موسكو ويعتزم مناقشة السلام في أوكرانيا

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يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي قبيل الزيارة بأن مودي سوف يناقش على الأرجح الصراع الروسي -الأوكراني خلال زيارته.

وقال المتحدث "سوف نجاهد دوما من أجل إيجاد حل سلمي لهذه القضية بأقرب وقت ممكن، بما سيحقق الفائدة للجميع".

وأوضح المتحدث أنه من المرجح كذلك بحث مسألة عودة الهنود من الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أنه تم إجبارهم تحت ذرائع كاذبة على العمل مع الجيش الروسي.وتشير التقديرات إلى أن هذا يشمل حوالي من 30 إلى 45 مواطنا هنديا.

ويعتزم مودي التوجه إلى النمسا بعد زيارته لروسيا.

وكتب مودي على منصة إكس : "هذه الزيارات ستكون فرصة رائعة لتعميق العلاقات مع هذه الدول، التي ترتبط معها الهند بعلاقة صداقة طويلة الأمد".

ومن المقرر أن يحضر مودي مأدبة عشاء مع بوتين مساء اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التوقعات تشير إلى أنها ستكون "زيارة مهمة وشاملة" وأن الزعيمين سيتمكنان من التحدث بشكل غير رسمي.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الكرملين "يولي أهمية قصوى لهذه الزيارة".

يذكر أن روسيا مورد مهم للطاقة للهند.والإيراد الناتج من بيع النفط الروسي ، الذي تحصل عليه الهند بسعر مخفض بسبب الحظر المفروض من قبل الغرب على موسكو ، يسمح لبوتين بمواصلة تمويل الحرب في أوكرانيا.

وانتهجت الهند موقفا محايدا تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من الغرب وروسيا ، التي زارها مودي أخر مرة في عام 2019.