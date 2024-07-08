بولندا وأوكرانيا توقعان اتفاقا أمنيا قبل قمة الناتو

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اتفاقا أمنيا ثنائيا في وارسو، اليوم الاثنين، قبل يوم من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

وقال توسك "أولئك الذين يدافعون عن أوكرانيا اليوم يدافعون عن أنفسهم".

ووصف زيلينسكي الاتفاق بأنه "طموح"، قائلا إنه "قادر على حماية أرواح شعبنا ومقاومة الشر الروسي".

وينص الاتفاق على وضع خطة يتم "يمكن من خلالها اسقاط الصواريخ والمسيرات الروسية التي يتم إطلاقها باتجاه بولندا في المجال الجوي الأوكراني".

ووصل زيلينسكي إلى بولندا في الوقت الذي تتعرض فيه بلاده لموجات من الهجمات الصاروخية الروسية القوية، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة مستشفى كبير للأطفال.

وقال توسك "لا توجد كلمات أو وثائق أو بيانات سياسية تكفي لإدانة المعتدي".

ومن المقرر أن يلتقى زيلينسكي بنظيره البولندي أندريه دودا في وقت لاحق اليوم.

وتعد بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو، واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا، التي تواجه هجوما روسيا منذ أكثر من عامين.

كما تضطلع بولندا بدور مهم كمركز للمساعدات العسكرية الغربية لكييف. ويشار إلى أن نحو مليون لاجئ أوكراني فروا إلى بولندا منذ بدء الحرب.

ومن المقرر عقد قمة الناتو بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف من 9 وحتى 11 يوليو في واشنطن.