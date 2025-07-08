استطلاع: أغلبية الألمان يؤيدون حظر الألعاب النارية أسوة بهولندا

مع استعداد هولندا لفرض حظر على استخدام الألعاب النارية من قبل الأفراد خلال احتفالات رأس السنة 2026/2027، أظهر استطلاع نُشر اليوم الثلاثاء أن 59% من الألمان يرغبون في فرض حظر مماثل في بلادهم.

وأظهر استطلاع "فورسا"، الذي أُجري بتكليف من مجلة "شتيرن"، أن 39% من أصل 1000 مشارك في الاستطلاع يعارضون إنهاء استخدام الأفراد للألعاب النارية والمفرقعات، فيما امتنع 2% عن إبداء رأيهم.

وكانت النساء (67%) أكثر تأييدا لفرض الحظر مقارنة بالرجال (51%). أما الشباب من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، فقد أبدى 51% منهم معارضة لحظر المفرقعات، بفارق ضئيل عن المؤيدين.

وكان أنصار حزب اليسار المتطرف الأكثر دعما لفكرة الحظر، بنسبة 86%، في حين عارض 60% من مؤيدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الحظر.

وأشارت المجلة إلى أن نتائج الاستطلاع تُعد ممثلة للرأي العام.

واعتبارا من ليلة رأس السنة 2026/2027، لن يسمح للأفراد في هولندا بإشعال الألعاب النارية أو المفرقعات.

وجاء هذا الحظر نتيجة تزايد أعمال العنف في البلاد خلال احتفالات رأس السنة، حيث تم في السنوات الأخيرة استهداف ضباط شرطة ورجال اطفاء وعاملين في الطوارئ بالألعاب النارية بشكل متكرر. وأُصيب أشخاص أو لاقوا حتفهم بسبب هذه المواد المتفجرة القوية، وفي بعض المناطق تم إشعال حرائق عمدا.