نعت الشركة المصرية للاتصالات، ضحايا حريق سنترال رمسيس، الذي وقع مساء أمس الاثنين.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "بقلوب يعتصرها الألم، تنعى الشركة المصرية للاتصالات أبنائها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس بالأمس".

وتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا: "قد جسد هؤلاء الأبطال أسمى معاني النبل والمسئولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة".



وقد وجهت إدارة الشركة بتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسرهم وفاء لما قدموه وتقديرا لتضحياتهم، وحرصا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.

كما وجهت إدارة الشركة بتقديم الدعم الكامل للزملاء المصابين الذين تم تقلهم للمستشفيات بالأمس لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة متمنية لهم الشفاء العاجل.

وكان قد اندلع ظهر أمس حريق في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة، نتج عنه إخلاء المنطقة وتواجد سيارات الاسعاف والإطفاء للسيطرة علي الحريق ونقل المصابين إلي المستشفيات.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قال في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن الحريق أسفر عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 27 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.