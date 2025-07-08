وكيل مالكوم يوضح حقيقة رحيله عن الهلال

أكد فيرناندو جارسيا، وكيل أعمال البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن موكله مستمر مع "الأزرق العاصمي" في الموسم المقبل، نافيًا صحة ما تم تداوله حول رحيله المحتمل عن صفوف الفريق.

وقال جارسيا في تصريحات خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية: "لا صحة لوجود أي مناقشات بين إدارة الهلال ومالكوم بشأن رحيله إلى أي نادٍ محلي أو خارجي، اللاعب مستمر بشكل طبيعي، وجميع الأخبار المتداولة حول مستقبله غير صحيحة".

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت بعد خسارة الهلال أمام فلومينينسي البرازيلي وخروجه من ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، حيث نشب خلاف بين مالكوم وأحد جماهير الفريق عقب نهاية اللقاء، وانتشرت مقاطع فيديو للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويبلغ مالكوم من العمر 28 عامًا، ويرتبط بعقد مع الهلال يمتد حتى يونيو 2027، ما يعني تبقي موسمين كاملين في عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب البرازيلي مع الهلال في خمس مباريات خلال كأس العالم للأندية، سجل خلالها هدفًا واحدًا، فيما انضم إلى الفريق في صيف 2023 قادمًا من زينيت الروسي، وخاض مع "الزعيم" 98 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 37 هدفًا وصنع 31، وساهم في التتويج بأربعة ألقاب.