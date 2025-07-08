جهاز تعمير مطروح: الانتهاء من تصميمات المنطقة السكنية بشرق مدينة مرسى مطروح

قال اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، إنه تم الانتهاء من تصميمات المنطقة السكنية بمنطقة الجامعة شرق مدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أنه تقرر طرح كراسات شقق مشروع إسكان مطروح 90 مترًا و75 مترًا، أرضي وأربعة أدوار متكررة، على أن يكون التقديم وسداد مقدمات الحجز من 28 إلى 28 أغسطس المقبل كاملة التشطيب بنظام تقسيط عام بفائده 80% لكل أهل مطروح، والعاملين بها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7".

وأكد أن المشروع سيكون حيًا سكنيًا متكاملًا ومكتمل المرافق، على أرض بمساحة 60.5 فدان، بجوار جامعة مطروح ويشمل "مناطق خضراء، مخبز، محلات تجارية، حضانة، بالإضافة إلى شوارع مخططة".