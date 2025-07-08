شركة أمنية خاصة تحذر من هجوم جديد على سفينة في البحر الأحمر

حذرت شركة أمنية خاصة من هجوم جديد يستهدف سفينة في البحر الأحمر، مع إصابة اثنين من حراس الأمن على متنها وفقدان اثنين آخرين.

وأفادت شركة "أمبراي" الأمنية الخاصة بأن السفينة أصبحت عاجزة عن الحركة نتيجة الهجوم.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم على الفور، إلا أن الشبهات تتجه نحو الحوثيين، الذين أعلنوا صباح اليوم الاثنين، غرق السفينة "ماجيك سيز" (التي تحمل العلم الليبيري والمملوكة ليونانيين) في هجومٍ نفذوه أمس الأحد.

ولم ترد تفاصيل فورية أخرى عن الهجوم، الذي أكدت وقوعه أيضا هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني.

وأشارت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إلى الهجوم، لكن الحوثيين لم يتبنوا الهجوم.

وقالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي إنها على علم بالتقارير بشأن الهجوم، بيد أنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.