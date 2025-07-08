جيش الاحتلال يقر بمقتل 5 جنود وإصابة 14 في معارك شمال غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 جنود وإصابة 14 في معارك شمال قطاع غزة، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن القتلى الخمسة وإصابة 10.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، عندما فجر مقاتلو المقاومة عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودا ثم استهدفوا روبوتا محملا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع، خلال تجهيزه، في بيت حانون، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الكمين كان محكما، حيث استهدفت عبوة أولى دبابة، فيما استهدفت عبوة ثانية قوة الإنقاذ وثالثة استهدفت قوة إنقاذ إضافية، ثم استهدفت عبوة رابعة وإطلاق نار من أسلحة خفيفة كل من أصيبوا في بداية الهجوم.