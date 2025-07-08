أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر2% سنويا إلى 746ر639 تريليون ين (37ر4 تريليون دولار)، وهو ما زاد عن توقعات المحللين ومعدل النمو في الشهر السابق.
وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% بعد نموه بنسبة 4ر2% خلال مايو الماضي.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يونيو بنسبة 3% سنويا إلى 432ر561 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى 314ر78 تريليون ين.
وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر26% إلى 73ر5 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر25% خلال الشهر السابق.
وسجل إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل نموا بمعدل 5ر2% سنويا.