أوكرانيا: أعنف المعارك تدور في بوكروفسك و219 اشتباكا خلال يوم

استمر القتال على خطوط المواجهة في جنوب شرقي أوكرانيا بوتيرة عنيفة، الثلاثاء، حيث أعلن الجيش الأوكراني وقوع 219 اشتباكا مسلحا عبر عدة محاور.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تحديث ميداني نشرته على فيسبوك، إن أعنف المعارك دارت في محيط بوكروفسك بمنطقة دونباس شرقي البلاد، حيث شنت القوات الروسية أكثر من 40 هجوما على مواقع أوكرانية.

كما واصلت روسيا هجماتها على أهداف مدنية في أوكرانيا، إذ أدى قصف صاروخي روسي استهدف مدينة أوديسا الساحلية جنوب البلاد إلى إصابة ستة أشخاص، بحسب حاكم المنطقة أوليه كيبر.

كما وردت أنباء أيضا عن وقوع انفجارات في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا عقب هجمات روسية، دون توفر مزيد من التفاصيل على الفور.

ولم تشهد خطوط المواجهة تغيرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، إذ حققت روسيا مكاسب محدودة فقط رغم تكبدها خسائر كبيرة، فيما صعّدت مؤخرا هجماتها على الأهداف المدنية في المدن الأوكرانية.