مقتل مواطن مكسيسي في مدينة هيوستن الأمريكية أثناء محالة اعتقاله

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ضابطًا من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) أطلق النار على مواطن مكسيكي، في مدينة هيوستن، فأرداه قتيلًا، وذلك أثناء محاولة إيقاف مركبته بهدف اعتقاله بموجب قوانين الهجرة.

وذكرت الوزارة الأمريكية، حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن ضباطاً من الوكالة كانوا يحاولون اعتقال "لورينزو سالجادو أراوخو" -الذي قالت إنه لا يملك تصريحاً قانونياً للبقاء في البلاد، واتهمت وزارة الأمن الداخلي الرجل بمحاولة التهرب من الاعتقال.

وجاء في بيان الوزارة "وفقاً للمعلومات الواردة إلينا، قام الرجل بصدم مركبة تابعة للوكالة، ورفض الامتثال لأوامر شفهية متكررة، كما استخدم مركبته كسلاح".

وأفادت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بأن أحد ضباطها أطلق النار "دفاعاً عن النفس"، مما أدى إلى إصابة السائق، سالجادو أراوخو.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه جرى نقل الرجل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.