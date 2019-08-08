اتحاد: بريطانيا قد تواجه نقصا في الأغذية إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا يوم الأربعاء من احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في بعض الأغذية الطازجة لأسابيع أو شهور إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

وحذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل تيسكو من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 من أكتوبر تشرين الأول، بدون اتفاق سيمثل مشكلة إذ أن كثيرا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد.

وقال تيم ريكروفت رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات لرويترز ”لن نجوع لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات“.

وأضاف ”مع الوضع في الاعتبار أن الطعام قابل للتلف ... نتوقع حدوث نقص في بعض الأصناف الغذائية في الأسابيع أو الأشهر التي ستعقب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق“.

وقبل الموعد الأصلي للخروج، الذي كان في 29 مارس آذار، أنفقت المتاجر الكبرى وتجار التجزئة ملايين الجنيهات الاسترلينية للاستعداد للخروج، وتضمن ذلك طلب مخزونات إضافية من البضائع المجففة والمياه وغيرها من السلع من الموردين.

وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي مرارا من أنه سيقود البلاد للخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر تشرين الأول من دون اتفاق ما لم يوافق على اتفاق جديد للخروج.