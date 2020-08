السفارة الأمريكية ببيروت: اللبنانيون يستحقون قادة يستمعون إليهم

قالت السفارة الأمريكية في بيروت إن اللبنانيين عانوا كثيرًا ويستحقون قادة يستمعون إليهم، وتغيير المسار؛ للاستجابة إلى المطالب الشعبية المطالِبة بالشفافية والمسؤولية.

وأضافت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن السفارة تدعم المحتجين وحقهم في التظاهر السلمي، مطالبة جميع الأطراف بالامتناع عن العنف.

وكان حريق كبير، اندلع الثلاثاء الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

1/2 The Lebanese people have suffered too much and deserve to have leaders who listen to them and change course to respond to popular demands for transparency and accountability.