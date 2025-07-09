 فقرة فنية وتدريبات خاصة للحراس في مران الزمالك - بوابة الشروق
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فقرة فنية وتدريبات خاصة للحراس في مران الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 7:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 7:38 م

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتولى الفرنسي بيير باهرلي المدرب المساعد قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت التركيز على تحركات اللاعبين بدون الكرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية الأخرى.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على متابعة هذه الفقرة للوقوف على مدى تطبيق اللاعبين للأفكار المطلوبة منهم.

وفي نفس الوقت أدى الثلاثي محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.


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