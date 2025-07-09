 حزب حماة الوطن: حصلنا على نسبة ملائمة من مقاعد القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يوليه 2025 8:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حزب حماة الوطن: حصلنا على نسبة ملائمة من مقاعد القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ

علي كمال
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 7:51 م

- ندعو مرشحينا لترشيد نفقات الدعاية الانتخابية




أكد حزب حماة الوطن، أن وجوده في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، يأتي في إطار التوافق الوطني والتنسيق بين 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حصل الحزب على نسبة ملائمة من المقاعد.

وفي ذات السياق، أعلن حماة الوطن، خوض المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، في ضوء ما يمتلكه من قواعد حزبية، وما يتمتع به من شعبية وجماهيرية كبيرة.

ودعى حماة الوطن، جميع مرشحيه إلى ضرورة ترشيد نفقات الدعاية الانتخابية، مع توجيه جزء منها لصالح المشروعات القومية، ضمن الدور المجتمعي للحزب.

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