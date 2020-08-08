نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، وفقا لأحدث الأسعار المتداولة بالسوق.

وتنشر جريدة "الشروق"، أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 9750 جنيها للطن

بشاي 9550 جنيها

حديد العتال 9550 جنيها

المراكبي 9500 جنيه

حديد المصريين 9500 جنيه

حديد العشري 9500 جنيه

حديد الجيوشي 9500 جنيه

حديد مصر ستيل 9500 جنيه

كما استقرت أسعار الإسمنت اليوم على النحو التالي:

أسمنت النصر 723 جنيها

أسمنت اسيوط "الفهد" 713 جنيها

لافارج للأسمنت "المخصوص" 728 جنيها

أسمنت أسوان 725 جنيها

اسمنت سيناء 718 جنيها

اسمنت السويس 740 جنيها

أسمنت حلوان سجل 740 جنيها للطن

أسمنت بني سويف 780 جنيها