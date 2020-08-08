 نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم - بوابة الشروق
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نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

أميرة عاصي:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 12:17 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 12:17 م

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، وفقا لأحدث الأسعار المتداولة بالسوق.

وتنشر جريدة "الشروق"، أسعار الحديد على النحو التالي:
حديد عز 9750 جنيها للطن
بشاي 9550 جنيها
حديد العتال 9550 جنيها
المراكبي 9500 جنيه
حديد المصريين 9500 جنيه
حديد العشري 9500 جنيه
حديد الجيوشي 9500 جنيه
حديد مصر ستيل 9500 جنيه

كما استقرت أسعار الإسمنت اليوم على النحو التالي:
أسمنت النصر 723 جنيها
أسمنت اسيوط "الفهد" 713 جنيها
لافارج للأسمنت "المخصوص" 728 جنيها
أسمنت أسوان 725 جنيها
اسمنت سيناء 718 جنيها
اسمنت السويس 740 جنيها
أسمنت حلوان سجل 740 جنيها للطن
أسمنت بني سويف 780 جنيها

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