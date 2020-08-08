حل العروسان أحمد صبيح، رجل الأعمال اللبناني، والدكتورة إسراء السبلاني، الطبيبة البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم»، الذي يعرض على فضائية «CBC» عبر تقنية الفيديو؛ لكشف كواليس لحظة انفجار بيروت التي تزامنت مع حفل زفافهما، وأصبحا من بعدها العروسين الأشهر في الوطن العربي.

وقالت إسراء السبلاني، إنها كانت تنتظر هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، وتم تأجيل الزفاف أكثر من مرة لأسباب مختلفة، وكانت سعيدة للغاية وقتها، وبدأوا في التقاط الصور لها قبل بدء الحفل، لكن فجأة تغير لون السماء بدخان كثيف أعقبه انفجار ضخم دمر المكان تمامًا خلال ثوان معدودة.

وأضافت «في ثواني جوزي أخدني نتخبى ودخلنا كافيه، ما خطر ببالي أي شيء غير إنه كان مفروض أبدأ حياة جديدة اليوم، بس للأسف عم تنتهي حياتي وبموت، فكرت كيف راح موت، وإني بدي شوف أهلي ولو لمرة واحدة أخيرة».

ومن جانبه، توجه أحمد صبيح بالتعازي للشعب اللبناني في شهداء الحادث، متمنيًا الشفاء للجرحى والمصابين.

وأوضح أنه قبل الانفجار كان قد ترك عروسه لالتقاط الصور، ليأتي لها بالماء لتشرب، وبمجرد عودته سأل المصورين حول سماعهم لصوت غريب، لأنه شعر بأصوات غريبة تأتي من بعيد، فقالوا له إنه لا شيء، وفي ثوان معدودة وقع الانفجار فطار كل شيء من حولهم، وهم أيضًا، لأكثر من ثلاثة أمتار، فهرول لعروسه وأمسك يدها للاختباء في أحد المقاهي.

وتابع: «كان كل همي وقتها هي مرتي، أخدت إيدها ودخلنا جوا، قلتلها ما تزعلي ولا تبكي، متعوضة وقد ما فينا نكفي هالخطوة بس ونشوف بعدين».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.





عروسة بتتصور صور الفرح وفجأة حدث انفجار لبنان شوفوا لقاء مع العروسة مع منى الشاذلي منى الشاذلي Mona Elshazly | CBC Egypt Posted by ‎برنامج معكم منى الشاذلي‎ on Friday, August 7, 2020