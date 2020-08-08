الأمن اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان

اندلعت اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا عبور حاجز للوصول إلى مقر البرلمان اللبناني.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.