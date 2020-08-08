ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في سوريا إلى 1125 حالة

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المتسجد، فضلًا عن تسجيل حالات إصابة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الواقعة شمال شرق البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1125، وشفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 331.

وتضمن بيان وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة من الإصابات المسجلة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 50 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الصحة في مناطق شمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ما يرفع عدد المصابين إلى 86 حالة، بالإضافة إلى أربع حالات وفاة.

يشار إلى أن إدارة سوريا الديمقراطية، أعلنت عن فرض حظر شامل للتجوال في مناطق سيطرتها بمحافظة الحسكة، اعتبارا من يوم الخميس 6 أغسطس وحتى 20 من الشهر ذاته.