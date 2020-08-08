مسلحون يقتلون نحو 20 في هجوم بشرق بوركينا فاسو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الحكومة في بيان إن مسلحين مجهولين قتلوا نحو 20 شخصا في هجوم على سوق للماشية بشرق بوركينا فاسو يوم الجمعة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قرية فادا نجورما والتي يقوم الجيش في محيطها بحملة مداهمة.

وقتلت جماعات من المتشددين على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية مئات الأشخاص في هجمات خلال العام الماضي في تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مما دفع أكثر من نصف مليون شخص على الفرار وقوض سيطرة الحكومة على معظم المناطق خارج العاصمة.

وفي مايو أيار قتل مسلحون 25 شخصا في هجوم على سوق آخر للماشية في قرية كومبينجا بشرق البلاد.