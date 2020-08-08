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أجرى لاعبو الفريق الأول بنادي الأوليمبي والجهاز الفني والإداري والعاملين بالفريق المسحة الطبية الأولى للكشف المبكر عن فيروس كورونا بالتعاون مع اتحاد الكرة ، داخل ملعب ستاد عز الدين يعقوب أستعداداً لاستئناف التدريبات تمهيدا لعودة مباريات الدورى .

وكان اتحاد الكرة قرر استئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الأندية التدريبات عقب إجراء المسحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أكد أحمد سارى ، المدير الفني بأنه من المقرر عودة التدريبات عقب ظهور نتائج المسحة الطبية للاعبين والجهاز لطبي ، وعمل قياسات بدنية للاعبين لوضع برنامج بدني لإعداد الفريق بعد فترة توقف امتدت لأكثر من أربعة أشهر .

وقال المدير الفني: " بالتأكيد الفترة المقرره لتجهيز الفريق لخوض اللقاءات الرسمية لا تكفي ولكن الجميع يعلم حجم المسؤولية بسبب موقف الفريق في جدول المسابقة ، خاصة في ظل إعلان أتحاد الكرة أقامة الدورى بنفس الشروط المعلنة".

وأضاف ساري بأن أمام الأوليمبي خمسة مباريات متبقية يجب حصد 15 نقطة لضمان الهروب من شبح الهبوط ، وذلك بتكاتف الجميع للخروج من الموقف الصعب .