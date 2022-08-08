 الرئيس الأمريكي يُوَجِّه الشكر للرئيس السيسي على دوره في وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 8 أغسطس 2022 7:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الأمريكي يُوَجِّه الشكر للرئيس السيسي على دوره في وقف إطلاق النار في غزة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 6:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 6:08 ص

وجَّه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا مركزيًا في الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية.
وقال الرئيس بايدن - في بيان بُث على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض صباح اليوم الاثنين - إن التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة تُعتبر مأساة، وتدعم الإدارة الأمريكية إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في جميع هذه التقارير، كما تدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال.
وأضاف بايدن: "يستحق كل من الفلسطينيين والإسرائيليين العيش في أمان وأمن، والتمتع بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية، وستظل إدارتي مشاركة في دعم هذه الرؤية وتنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك