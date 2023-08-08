شركات الطيران تغير مسار بعض رحلاتها في أفريقيا بسبب غلق المجال الجوي للنيجر

اضطرت شركات الطيران إلى تغيير مسار بعض رحلاتها في أفريقيا ،بعد قرار النيجر إغلاق مجالها الجوي منذ مساء أمس الأحد مما يزيد صعوبة رحلات الطيران عبر أنحاء القارة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة طيران بريتش أيروايز من بين الشركات التي تضررت من الغلق الجزئي للمجال الجوي للنيجر حيث تغير مسار 5 رحلات على الأقل من وإلى لندن بما في ذلك رحلاتها من نيروبي وكيب تاوان، وكذلك رحلاتها من وإلى جوهانسبرج. كما غيرت شركات أير فرانس-كيه.إل.إم الفرنسية الهولندية ولوفتهانزا الألمانية مسار بعض رحلاتها أو أجلتها.

وأكدت بريتش أيروايز في رسائل عبر مواقع التواصل أن بعض رحلاتها بما في ذلك رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا تم تغيير مسارها بسبب غلق المجال الجوي للنيجر.

وقالت الشركة "نحن نعتذر لهؤلاء العملاء الذين تأثروا بهذا الاضطراب في رحلاتهم".

وقال متحدث باسم أير فرانس في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الشركة علقت كل خدماتها للنيجر حتى إشعار آخر، وعلقت خدماتها إلى مالي وبوركينا فاسو حتى 11 آب/أغسطس الحالي. وأضافت الشركة أن زمن بعض رحلاتها من وإلى دول جنوب الصحراء الأفريقية قد يزيد بما بين 15 دقيقة وساعتين.

وبحسب موقع فلايت رادار 24 المعني بمتابعة حركة الطيران في العالم ،فإن الغلق المفاجئ للمجال الجوي النيجري فرض صعوبات إضافية على حركة الطيران بين أوروبا وجنوب الصحراء الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر قرر مجددا أمس الأحد، إغلاق المجال الجوي للبلاد بسبب التهديد بحدوث تدخل عسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري وإطلاق و سراح رئيس النيجر محمد بازوم المعتقل.

يُذكر أن هناك قيودا على التحليق في أجواء السودان وليبيا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة فيهما.