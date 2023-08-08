الأوقاف: توجيه الرئيس السيسي بتطوير مساجد آل البيت الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف

ثمن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، موضحا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لعمارة بيوت عز وجل، مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وأضاف جمعة، في بيان الثلاثاء، أنه بعد افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومسجد الظاهر بيبرس والحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية بعد تطوير هذا المساجد تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها، يأتي افتتاح مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها.

ونوه إلى أن اهتمام الرئيس السيسي، بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرص الرئيس على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين و مسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد وبجمهوريتنا الجديدة.