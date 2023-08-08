توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة قتل عامل لزوجته وابنته، وإصابة 4 آخرين بالهرم، إلى أن خلافات أسرية سبب ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة، وأنه نفذ جريمته عقب نشوب مشاجرة بينه وزوجته، فقام بذبحها وابنته بسلاح أبيض "سكين"، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل وابنتها وإصابة ابنائها الأخرين بمنطقة كفر غطاطي في الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "رانيا" 39 سنة، وابنتها "جنا" 9 سنوات، بجرح ذبحي في الرقبة، وتبين العثور على فتيات العامل الأربعة "ملك 16 سنة"، "منة 15 سنة"، "مي 8 سنوات"، و"سجدة 5 سنوات"، مصابين بجروح قطعية بالرقبة، ونقلن إلى مستشفى الهرم لتلقي لعلاج.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الأب "عبد المولى . ب"، بسبب خلافات أسرية بينهما، ونقلت الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات