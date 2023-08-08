ضبط 11 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية في 7 محافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 11 تاجر مخدرات، خلال حملات في 7 محافظات.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت من ضبط 3 أشخاص "لاثنان منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم "120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، كمية لمخدري الهيروين والأيس، سلاح أبيض، ميزان حساس" في القاهرة.

وفي السويس تم ضبط شخص "له معلومات جنائية" وبحوزته "30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، سلاح أبيض".

وفي الإسماعيلية، تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما "كمية لمخدر الهيروين والأفيون والأيس".

وفي الإسكندرية، تم ضبط شخص وبحوزته "30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات".

بينما في الغربية، تم ضبط شخص "له معلومات جنائية" وبحوزته "كمية لمخدري الهيروين والأيس الشابو، سلاح أبيض".

كما تم ضبط شخص "له معلومات جنائية" وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بالدقهلية.

وفي منطقة السحر والجمال، تم ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.