أعلن نادي لافيينا إف سي، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه علاء مارسيلو لصفوف سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف لافيينا عن انتقال مارسيلو إلى سيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" علاء مارسيلو ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا".

ووقع مارسيلو على عقد مدته خمس سنوات بعد حصوله على الاستغناء الخاص من لافيينا اف سي ودفع نادي سيراميكا المبلغ المطلوب، إلى جانب نسبة من إعادة البيع لصالح لافيينا.

وكان لافيين قد تلقى عرضين لـ علاء مارسيلو، حيث كشف محمود الأسيوطي عن تلقي العروض من نادي بدوري الدرجة الثانية الإسباني وآخر من فريق ميزوكوفيشدى المجري الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المجري الممتاز،قبل أن يستطيع نادي سيراميكا الحصول ضم اللاعب لمدة ٥ مواسم .