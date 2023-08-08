واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملاتها المكبرة على مركبات «التوك توك» لمصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة لمحاربة التلوث السمعي، برئاسة جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا.

تمكنت الحملة التي جاءت بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بديوان مجلس مدينة بيلا، من مصادرة عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات المنتشرة بمركبات «التوك توك»، بنطاق المدينة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المضبوطات.

وأكد رئيس مركز بيلا، استمرار مثل هذه الحملات على مركبات التوكتوك بنطاق مركز ومدينة بيلا لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، لما تقوم به من ضوضاء وتلوث سمعى يسبب ضرر على المواطنين، حتى يتم الالتزام الكامل بعدم إزعاج المواطنين.